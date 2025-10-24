Hit parade, Irama si prende la vetta della classifica

Irama con il nuovo album Antologia della vita e della morte si prende al debutto la vetta degli album più venduti della settimana e anche quella dei cd, vinili e musicassette, secondo le rilevazioni Fimi/NIQ. L'album segna un ritorno importante per Irama a tre anni dal suo ultimo lavoro in studio: con 14 tracce in cui il dualismo tra vita e morte, fragilità e forza, casa e mondo esterno si intreccia, il disco si presenta come un viaggio personale e universale.

Al secondo posto si conferma Olly con la riedizione di Tutta vita (sempre) che contiene cinque inediti rispetto all'album uscito un anno fa. Olly, con Juli, mantiene il primo posto tra i singoli con il brano Questa Domenica. Stabile al terzo posto Ernia con Per Soldi e Per Amore, che precede la new entry The luck and strange concerts di David Gilmour, il lavoro che contiene 23 brani live per catturare la magia del Luck and Strange Tour 2024.

Dopo il successo della settimana scorsa, scivola in quinta posizione Annalisa con Ma io sono fuoco, ideale seguito di E siamo finiti nel vortice. Perde due posizioni, ed è sesta, anche la regina del pop mondiale Taylor Swift con The Life of a showgirl. Settima piazza per un atteso ritorno: quello di Angelina Mango con Caramé. La giovane artista si era fermata un anno fa per prendersi cura di sé e ora ha interrotto il silenzio discografico con sedici brani nuovi di zecca che raccontano questi ultimi dodici mesi attraverso un collage di immagini, emozioni, pensieri, momenti vissuti.

All'ottavo posto la colonna sonora del film animato fenomeno Kpop Demon Hunters. Chiudono la top ten Achille Lauro con Comuni Mortali (spinto anche dalla sua presenza come giudice a X Factor) e Geolier con Dio lo sa - Atto II, alla 72/a settimana in classifica.