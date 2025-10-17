Hit Parade, Annalisa in vetta con Ma Io Sono Fuoco

"Ma io sono fuoco", il nuovo album di Annalisa, debutta al n.1 della classifica ufficiale Fimi/Niq sia negli album che nei vinili confermando la sua autrice come una delle artiste più influenti e solide della scena pop italiana e buttando giù dal podio una star globale del calibro di Taylor Swift che scende addirittura in quarta posizione con The Life of a showgirl, l'album che ha battuto record su record.

Medaglia d'argento in Italia per Olly e di bronzo per Ernia, rispettivamente con gli album Tutta vita (sempre) e Per soldi e per amore. Quinta piazza per il nuovo album di Frah Quintale, Amor Proprio, ma tra le novità della classifica spunta Pixel della giovane Ele A.

Tra i singoli, nelle prime posizioni tutte conferme: In testa Olly & Juli con Questa domenica, secondi Ernia & Kid Yugi con Fellini; terzo Ernia con Per te; si invertono di posizione quarto Olly con Balorda Nostalgia e quinti Olly & Juli con Così così.

Tra i Vinili alle spalle di Annalisa troviamo Olly con Tutta Vita (sempre), seguito da Frah Quintale con Amor proprio.

Questa la classifica Fimi/Gfk degli album più venduti dal 10 al 16 ottobre. 1) MA IO SONO FUOCO, ANNALISA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC). 2) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC). 3) PER SOLDI E PER AMORE, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 4) THE LIFE OF A SHOWGIRL, TAYLOR SWIFT (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 5) AMOR PROPRIO, FRAH QUINTALE (UNDAMENTO SRL - WARNER MUSIC). 6) PIXEL, ELE A (EMI- UNIVERSAL MUSIC). 7) SANTANA MONEY GANG, SFERA EBBASTA & SHIVA (CUPIDO/MILANO OVEST-UNIVERSAL MUSIC). 8) KPOP DEMON HUNTERS (O.S.T.), VARIOUS ARTISTS (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 9) LA CURA, 22SIMBA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 10) COMUNI MORTALI, ACHILLE LAURO (WARNER MUSIC - WARNER MUSIC).

Questa la classifica dei singoli. 1) QUESTA DOMENICA, OLLY & JULI (EPIC-SONY MUSIC). 2) FELLINI, ERNIA & KID YUG (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 3) PER TE, ERNIA (ISLAND-UNIVERSAL MUSIC). 4) BALORDA NOSTALGIA, OLLY (EPIC-SONY MUSIC). 5) COSÌ COSÌ, OLLY & JULI (EPIC-SONY MUSIC).

E questa quella dei vinili: 1) MA IO SONO FUOCO, ANNALISA (WARNER MUSIC-WARNER MUSIC). 2) TUTTA VITA (SEMPRE), OLLY (EPIC-SONY MUSIC). 3) AMOR PROPRIO, FRAH QUINTALE (UNDAMENTO SRL - WARNER MUSIC). 4) L'ORAZERO, RENATO ZERO (TATTICA-INDIPENDENTE MENTE / BELIEVE). 5) PIXEL, ELE A (EMI- UNIVERSAL MUSIC).