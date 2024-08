Hit parade, Anna in vetta da 7 settimane

In attesa dell'arrivo delle nuove uscite discografiche dopo l'estate, poco cambia nelle classifiche degli album e dei singoli più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Anna, ormai regina incontrastata dell'estate, è in vetta per la settima settimana consecutiva, con il suo Vera Baddie. Conferma così un primato che era imbattuto da 16 anni: non solo ha sorpassato la cantautrice inglese Adele rimasta in vetta per 5 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per sette settimane consecutive con il suo disco dal 2008 in Italia. All'interno del disco sono molti i brani già certificati, tra questi 30°C, già Platino e brano con la più lunga permanenza alla n.1 nella classifica dei singoli su Spotify di quest'anno con 7 settimane consecutive (ed è ancora secondo nella classifica dei singoli). Podio invariato rispetto a sette giorni fa con Dio Lo Sa di Geolier al secondo posto e Tony Effe con Icon (ancora dominatore dei singoli insieme a Gaia con Sesso e Samba), terzo. In risalita di una posizione Tedua con l'ultimo capitolo della sua Divina commedia (quarto) e Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice (quinta), scivola di due gradini invece Sfaciolate Mixtape di Yungest Moonstar feat. Thasup (sesta piazza). Nessuna novità per il resto della top ten con Capo Plaza e il suo Ferite settimo, Rose Villain ottava con Radio Sakura, Mahmood nono con Nei letti degli altri e Kid Yugi decimo con I Nomi del diavolo.