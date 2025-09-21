Hillary Clinton, usano omicidio Kirk per attaccare gli avversari

"Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l'orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici". Così l'ex segretario di Stato Hillary Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando della reazione dei vertici Usa dopo l'omicidio di Kirk. In questi momenti, "la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione", ha affermato la dem che ha definito la sospensione del programma di Kimmel "un esempio molto chiaro" di censura statale.