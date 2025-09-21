Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Russia Polonia TrumpLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismoSaturno in opposizione
Acquista il giornale
Ultima oraHillary Clinton, usano omicidio Kirk per attaccare gli avversari
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hillary Clinton, usano omicidio Kirk per attaccare gli avversari

Hillary Clinton, usano omicidio Kirk per attaccare gli avversari

'Tipico schema autoritario. In questi momenti dovresti unire'

'Tipico schema autoritario. In questi momenti dovresti unire'

'Tipico schema autoritario. In questi momenti dovresti unire'

"Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l'orribile omicidio di questo giovane, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici". Così l'ex segretario di Stato Hillary Clinton alla Cnn nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando della reazione dei vertici Usa dopo l'omicidio di Kirk. In questi momenti, "la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione", ha affermato la dem che ha definito la sospensione del programma di Kimmel "un esempio molto chiaro" di censura statale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Omicidio