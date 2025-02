Hezbollah,venite in massa a funerali di Nasrallah ma non sparate

Il capo di Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, chiede una vasta partecipazione al funerale dell'ex leader Nasrallah Naïm Kassem e di Hachem Safieddine il 23 febbraio. "I funerali saranno eccezionali, degni di queste due figure eccezionali. Chiediamo di non sparare in aria e di non comportarsi in modo da compromettere l'evento. Saranno presenti personalità di alto rango provenienti dai paesi arabi e musulmani e di tutte le fedi", ha aggiunto.