"Per la prima volta dal cessate del fuoco, Hezbollah ha lanciato un drone verso su Israele, che è stato abbattuto", ha riferito il portavoce dell'Idf. "L'Idf non permetterà ad Hezbollah di condurre attività terroristiche dal Libano e agirà per eliminare qualsiasi minaccia contro lo Stato di Israele e i suoi cittadini", ha detto.