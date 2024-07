Fonti vicine ad Hezbollah hanno affermato che Israele ha effettuato un raid in un sobborgo meridionale di Beirut. Secondo il canale libanese Al-Jadeed, caccia israeliani hanno attaccato il quartiere Da'aheh a Beirut, una roccaforte di Hezbollah. L'attacco era mirato alla zona di Harat Harik. L'obiettivo era il consiglio della Shura di Hezbollah, in particolare un membro senior di Hezbollah, il cui destino non è ancora chiaro.