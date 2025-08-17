Domenica 17 Agosto 2025

Tre ore cambiano la Storia

Agnese Pini
Tre ore cambiano la Storia
Ultima oraHerzog in piazza con famiglie ostaggi, 'li riporteremo a casa'
17 ago 2025
Herzog in piazza con famiglie ostaggi, 'li riporteremo a casa'

Il presidente israeliano Isaac Herzog si è recato nella 'piazza degli ostaggi' a Tel Aviv per incontrare le famiglie dei rapiti ancora nelle mani di Hamas. Lo riferiscono i media israeliani. "L'intero popolo vuole la loro liberazione, voglio dire agli ostaggi ancora nei tunnel che non li dimentichiamo e stiamo facendo tutto il possibile per riportarli a casa; chiedo ai soldati che stanno combattendo di riprenderli", ha detto il presidente chiedendo alla comunità internazionale di "fare pressione su Hamas".

