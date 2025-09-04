Giovedì 4 Settembre 2025

L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
4 set 2025
Herzog dal Papa, garantiamo la sicurezza dei cristiani

'Tutti i leader si impegnino per il rilascio degli ostaggi'

'Tutti i leader si impegnino per il rilascio degli ostaggi'

'Tutti i leader si impegnino per il rilascio degli ostaggi'

Israele si sta impegnando in ogni modo possibile per riportare a casa gli ostaggi tenuti in brutale prigionia da Hamas.

"Israele anela a un giorno in cui i popoli del Medio Oriente, i Figli di Abramo, vivranno insieme in pace, collaborazione e speranza. Tutti i leader di fede e di buona volontà devono essere uniti nel chiedere l'immediato rilascio degli ostaggi come primo e fondamentale passo verso un futuro migliore per l'intera regione". Così il presidente israeliano Isaac Herzog su X dopo l'incontro con papa Leone.

"Israele - aggiunge - si impegna a garantire la sicurezza e il benessere delle comunità cristiane in Terra Santa".

