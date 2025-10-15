Hegseth, 'tutti gli alleati aiutino Kiev, senza scrocconi'

Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
15 ott 2025
'Contribuite all'iniziativa Purl, è fondamentale per la pace'

"Un meccanismo fondamentale per raggiungere la pace in Ucraina è l'elenco delle priorità della Nato per l'Ucraina o l'iniziativa di finanziamento Purl. Si tratta di un processo rigoroso che finora si è dimostrato efficace. Gli alleati affermano spesso che la sicurezza dell'Ucraina è sinonimo di sicurezza europea. Ebbene, è giunto il momento che tutti i paesi della Nato traducano le parole in azioni concrete sotto forma di investimenti: tutti i Paesi seduti a questo tavolo, senza scrocconi". Lo ha detto il segretario della Guerra Usa Pete Hegseth rivolgendosi al Gruppo di contatto guidato da Londra e Berlino.

