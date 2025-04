"Non ho mai inviato piani di guerra su Signal". Lo ha detto Pete Hegseth in un'intervista a Fox news all'indomani di un nuovo scandalo. "Prendo le informazioni top secret molto sul serio. Guardo piani di guerra tutti i giorni, anche dieci minuti fa, non li ho mai condivisi", si è difeso il capo del Pentagono accusando non meglio identificate "talpe" al dipartimento "di voler danneggiare l'agenda del presidente".