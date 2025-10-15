Martedì 14 Ottobre 2025

Innovazione per il presente

Paolo Giacomin
Innovazione per il presente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Manovra 2026Filippo Turetta AppelloGiovanni CastellucciMeteo cicloneBtp Valore ottobre 2025Israele Italia
Acquista il giornale
Ultima oraHegseth, 'le promesse sul 5% ora si traducano in realtà'
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hegseth, 'le promesse sul 5% ora si traducano in realtà'

Hegseth, 'le promesse sul 5% ora si traducano in realtà'

'Alleati contribuiscano di più all'iniziativa Purl'

'Alleati contribuiscano di più all'iniziativa Purl'

'Alleati contribuiscano di più all'iniziativa Purl'

Potenza di fuoco, ecco cosa sta arrivando e ci aspettiamo che arrivi dalla Nato. Solo un paio di mesi fa si è tenuto il vertice storico de L'Aja, promosso dalla leadership del presidente Trump, per dire che abbiamo bisogno che i nostri alleati facciano un passo avanti. E così hanno fatto, e ora hanno assunto questi impegni, che presto si tradurranno in capacità operative, che è l'aspetto più importante". Lo ha detto il segretario della Guerra Usa Pete Hegseth alla Nato. "L'iniziativa Purl è parte di questo processo e ci aspettiamo che gli alleati donino ancora di più".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraNato