Hegseth, 'le promesse sul 5% ora si traducano in realtà'

Potenza di fuoco, ecco cosa sta arrivando e ci aspettiamo che arrivi dalla Nato. Solo un paio di mesi fa si è tenuto il vertice storico de L'Aja, promosso dalla leadership del presidente Trump, per dire che abbiamo bisogno che i nostri alleati facciano un passo avanti. E così hanno fatto, e ora hanno assunto questi impegni, che presto si tradurranno in capacità operative, che è l'aspetto più importante". Lo ha detto il segretario della Guerra Usa Pete Hegseth alla Nato. "L'iniziativa Purl è parte di questo processo e ci aspettiamo che gli alleati donino ancora di più".