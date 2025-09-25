Hedge fund contro Cucinelli, 'viola sanzioni sulla Russia'

Morpheus Research, società fondata nel 2025 da un gruppo di analisti che puntano a portare alla luce comportamenti scorretti sui mercati finanziari, mette nel mirino Brunello Cucinelli. La società ha pubblicato un lungo report contro la società del lusso italiana, accusata di violare le sanzioni contro la Russia e di attuare una politica di "sconti aggressivi" per smaltire un "magazzino gonfio" che rischia "di indebolire il posizionamento esclusivo del marchio". Morpheus, che ha svolto un'indagine di oltre tre mesi su Cucinelli, ha assunto una posizione ribassista sul titolo, caduto in Borsa del 5% dopo il report e sospeso dalle contrattazioni in attesa di un comunicato.