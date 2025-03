L'aeroporto di Heathrow ha annunciato che riprenderà alcuni voli oggi e spera di effettuare un servizio completo domani. È quanto si legge in una nota dello scalo, secondo cui si sta lavorando per riportare la situazione alla normalità dopo la chiusura dovuta a un blackout causato da un incendio in una sottostazione elettrica nell'ovest di Londra.