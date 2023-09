Hawaii, 97 morti, 31 dispersi, bilancio roghi rivisto

Il bilancio provvisorio delle vittime degli incendi alle Hawaii è stato rivisto al ribasso ed è sceso a 97 morti, rispetto alle 115 vittime precedentemente annunciate dalle autorità. Lo ha comunicato il governatore dell'arcipelago americano, Josh Green. "Quel numero è leggermente diminuito, perché il Dipartimento della Difesa e tutti i suoi esperti forensi sono stati in grado di aiutarci a discernere meglio chi c'era nelle macchine o nelle case", ha spiegato Green in un video pubblicato sui social network. Il democratico, che era medico d'urgenza prima di entrare in politica, non ha fornito ulteriori dettagli per capire come i corpi possano essere stati contati per errore. Finora sono state identificate solo 74 persone sui 97 corpi ritrovati e 31 risultano ancora disperse, ha aggiunto Green.