Harris, Trump vuol decidere per conto delle donne

"Donald Trump pensa di dover prendere decisioni su cosa fare con il tuo corpo. Che ti piaccia o no". Kamala Harris ha commentato cosi' su X la promessa di Donald Trump di "difendere le donne, che a loro piaccia o no". La sua campagna ha pubblicato una serie di video sui social media che enfatizzano le osservazioni del tycoon. "In Wisconsin, Trump ricorda alle donne quanto poco dia valore alle loro scelte", si legge in un comunicato dello staff di Harris.