Harris: 'Trump usa la razza per dividere gli americani'

Kamala Harris accusa Donald Trump di "usare la razza per dividere gli americani". "Il nostro popolo vuole qualcosa di meglio, non vogliono un leader che li metta l'uno contro l'altro", ha detto la candidata democratica al dibattito tv. "Abbiamo tutti gli stessi sogni e le nostre aspirazioni", ha aggiunto. "Donald Trump - l'affondo di Harris - ha invitato i talebani a Camp David, un luogo sacro per gli americani. Questo dimostra ancora una volta che non ha il rispetto che i leader devono avere".