Harris, 'Trump un bullo. Noi sfavoriti ma ora c'è slancio'

"Abbiamo una battaglia davanti a noi, e siamo gli sfavoriti in questa corsa, ok? Ma questa è una campagna alimentata dalla gente, e ora abbiamo slancio": lo ha detto la vicepresidente Kamala Harris, candidata dem in pectore alla Casa Bianca, durante un evento di raccolta fondi in Massachussets. Harris ha definito Donald Trump un "bullo" che vuole limitare "gran parte dei diritti fondamentali" e lo ha criticato perche' non vuole sentire parlare di un dibattito con lei nell'immediato. "Spero che riconsideri la sua decisione perché abbiamo molto di cui parlare", ha detto.