'Harris avanza nei sette Stati in bilico, è avanti a Trump'

Kamala Harris spinta dall'entusiamo scatenato dalla convention democratica è in vantaggio o testa a testa a Donald Trump nei sette stati in bilico. Secondo un sondaggio di Bloomberg/Morning Consult, Harris ha un vantaggio di due punti su Trump negli 'swing state' fra gli elettori registrati e un punto fra i probabili elettori, categoria nel mirino delle due campagne elettorali. In Arizona Harris e Trump sono testa a testa, mentre Harris è in vantaggio di due punti in Georgia, di tre in Michigan, di quattro in Nevada, di due in North Carolina, di quattro in Pennsylvania e di otto in Wisconsin.