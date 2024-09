Harris: 'Abbiamo dovuto sistemare il pasticcio di Trump'

"Trump ci ha lasciato la disoccupazione più altra dalla Grande Depressione. Quello che abbiamo fatto è stato mettere a posto il pasticcio che lui ha creato". Lo ha detto Kamala Harris al dibattito tv contro Donald Trump accusando il tycoon di voler attuare il cosiddetto 'Project 2025', un piano di estrema destra per gli Stati Uniti. "Sono l'unica su questo palco - ha detto ancora la candidata dem - che vuole aiutare la classe media e le piccole aziende. Il mio avversario invece vuole tagliare le tasse ai miliardari", ha attaccato la democratica. "Ho creato una delle economie piu' forti della storia e lo rifaro'" ha ribattuto Trump, ricordando la sua politica dei dazi, in particolare contro la Cina, e denunciando la "terribile economia" attuale con una inflazione troppo alta che e' "un disastro non solo per la middle class ma per tutte le classi". Il tycoon ha quindi attaccato gli immigrati che portano violenza e rubano il lavoro agli americani.