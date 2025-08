Hamilton choc 'sono inutile, forse Ferrari deve cambiare pilota'

"La macchina non è un problema forse bisogna cambiare il pilota". E' più amaro che mai Lewis Hamilton nel post qualifiche del Gran Premio d'Ungheria commentando la sua 12/a posizione in griglia di partenza a Budapest dove è stato eliminato già in Q2. "Sono inutile - afferma il sette volte campione del mondo a Sky - non è colpa del team. Cosa mi manca? Non lo so, non lo so. Me lo chiedo anche io. Non ho risposte da dare. Forse bisogna cambiare pilota, perché a quanto pare è possibile portare questa macchina in pole position".