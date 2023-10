Hamas vuole uccidere ebrei e Israele, parola di Blinken

Hamas non ha alcun interesse per il popolo palestinese, non rappresenta il loro futuro, il loro unico obiettivo è distruggere Israele e uccidere gli ebrei. Israele ha il diritto di difendersi e garantire che ciò non accada. Questo è quanto ha dichiarato il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante una conferenza stampa con il Primo Ministro israeliano Benyamyn Netanyahu a Tel Aviv. "Noi democrazie difendiamo gli stessi valori anche di fronte al terrore", ha aggiunto.