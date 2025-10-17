Giovedì 16 Ottobre 2025

17 ott 2025
Hamas trova un corpo di ostaggio, in Israele alle 22

Hamas ha informato i mediatori di aver localizzato il corpo di un altro rapito. Lo riporta Ynet. Il Times of Israel riferisce inoltre che il gruppo armato ha dichiarato che consegnerà la bara alle 23 (le 22 italiane) ma non ha riferito l'identità del rapito.

La Croce Rossa dovrebbe ritirare il corpo da Hamas e poi portarlo alle truppe dell'Idf all'interno di Gaza, dove si terrà una piccola cerimonia in loro memoria, guidata da un rabbino militare. In seguito, il corpo verrà portato all'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l'identificazione.

