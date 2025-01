Hamas tenta di far fallire i colloqui di cessate il fuoco con Israele

Hamas sta tentando di far fallire i colloqui per il cessate il fuoco sostenendo che Israele ha aggiunto nuove richieste ai negoziati: lo ha detto ad Haaretz una fonte israeliana di alto livello, designazione spesso usata per ambienti vicini al primo ministro Netanyahu. Altre fonti israeliane hanno aggiunto che, nonostante il ritardo nella risposta ufficiale di Hamas alla bozza dell'accordo, i negoziati non sarebbero invece in crisi. Un'altra fonte israeliana ha dichiarato ad Haaretz che sembra "che Hamas sia interessata all'accordo, ma che nulla è stato ancora finalizzato".