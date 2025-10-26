Domenica 26 Ottobre 2025

Piero Fachin
Ultima oraHamas, 'se occupazione finirà consegneremo armi'
26 ott 2025
Hamas, 'se occupazione finirà consegneremo armi'

Lo afferma il leader Khalil al-Hayya

"Le armi di Hamas sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione israeliana e, se l'occupazione dovesse finire, queste armi verrebbero consegnate allo Stato". Lo ha detto, in un'intervista esclusiva con al Jazeera, il leader di Hamas Khalil al-Hayya in cui ha affrontato una serie di questioni, dalle opinioni del gruppo sulla futura governance di Gaza alla sua disponibilità a disarmarsi. Il futuro delle armi, ha spiegato, è ancora in fase di discussione con le altre fazioni armate e i mediatori. La versione integrale verrà trasmessa stasera.

