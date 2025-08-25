Hamas, 'sale a 20 morti bilancio del raid Idf sul Nasser'

E' salito a 20 il bilancio delle vittime del duplice attacco lanciato questa mattina dall'Esercito israeliano (Idf) sull'ospedale Nasser di Khan Yunis: lo ha reso noto il ministero della Salute di Gaza gestito da Hamas.

"Il bilancio provvisorio delle vittime è di 20 morti tra personale sanitario, pazienti, giornalisti e membri della protezione civile, oltre a decine di feriti, mentre i bombardamenti hanno causato panico e caos, interrompendo il lavoro del reparto operatorio e privando i pazienti e i feriti del loro diritto alle cure", si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram.