Hamas rivendica, 'uccisi soldati Idf in attacco a Khan Yunis'

Le Brigate Ezzedine al Qassam, il braccio armato di Hamas, hanno rivendicato "il raid effettuato questa mattina contro una postazione nemica di recente costituzione a sud-est di Khan Younis", sostenendo di aver ucciso il "comandante di un carro armato" e che uno dei loro combattenti "si è fatto esplodere in mezzo ai soldati israeliani" causando morti e feriti. Israele smentisce la ricostruzione dell'accaduto, in particolare l'attacco suicida, parlando di tre soldati feriti e di 10 terroristi uccisi. Si tratta del più massiccio attacco contro l'Idf a Gaza dall'inizio della guerra.