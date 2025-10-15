Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
15 ott 2025
Hamas, rispettiamo accordo ma servono attrezzature

Per ricercare e recuperare i copri delgi ostaggi morti

Hamas ha affermato che ha bisogno di attrezzature extra per restituire i corpi di tutti gli ostaggi rimasti. "La resistenza ha rispettato l'accordo e ha consegnato tutti i prigionieri ancora in vita e tutti i corpi che è riuscita a raggiungere", si legge nella dichiarazione, ripresa da Sky News. "I corpi rimanenti richiedono notevoli sforzi e attrezzature specializzate per essere ricercati e recuperati, e stiamo facendo grandi sforzi". Finora, secondo il conteggio israeliano, Hamas ha restituito sette dei 28 corpi rimanenti, e si prevede che altri due saranno consegnati a breve.

