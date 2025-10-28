Hamas rinvia la consegna del corpo di un ostaggio

Hamas ha rinviato la consegna del corpo di uno degli ostaggi, che era prevista in serata, dopo quelle che ha definito "violazioni" israeliane del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. "Rinvieremo la consegna prevista per oggi a causa delle violazioni dell'occupazione", hanno dichiarato le Brigate Ezzedine Al-Qassam in una nota, aggiungendo che qualsiasi "escalation israeliana ostacolerà la ricerca e il recupero dei corpi". L'annuncio di Hamas è arrivato pochi minuti dopo che Benyamin Netanyahu ha ordinato intensi attacchi sulla Striscia.