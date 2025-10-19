Hamas, 'rintracciato il corpo di un altro ostaggio'

Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di ostaggio israeliano, il 13mo, e che lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno": un riferimento, quest'ultimo, alle violazioni della tregua avvenute oggi nella Striscia di Gaza. "Oggi, le Brigate Al-Qassam (l'ala militare di Hamas, ndr), durante operazioni di ricerca, hanno ritrovato il corpo di uno dei prigionieri israeliani", ha scritto la milizia palestinese sul suo canale Telegram.
Ultima oraHamas, 'rintracciato il corpo di un altro ostaggio'