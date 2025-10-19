Hamas, 'rintracciato il corpo di un altro ostaggio'

Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di ostaggio israeliano, il 13mo, e che lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno": un riferimento, quest'ultimo, alle violazioni della tregua avvenute oggi nella Striscia di Gaza. "Oggi, le Brigate Al-Qassam (l'ala militare di Hamas, ndr), durante operazioni di ricerca, hanno ritrovato il corpo di uno dei prigionieri israeliani", ha scritto la milizia palestinese sul suo canale Telegram.