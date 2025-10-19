Domenica 19 Ottobre 2025

Una manovra per la stabilità

Raffaele Marmo
Una manovra per la stabilità
Hamas, 'rintracciato il corpo di un altro ostaggio'
19 ott 2025
19 ott 2025
Hamas, 'rintracciato il corpo di un altro ostaggio'

Hamas ha comunicato di aver rintracciato un altro corpo di ostaggio israeliano, il 13mo, e che lo consegnerà a Israele oggi stesso "se le condizioni sul campo lo consentiranno": un riferimento, quest'ultimo, alle violazioni della tregua avvenute oggi nella Striscia di Gaza. "Oggi, le Brigate Al-Qassam (l'ala militare di Hamas, ndr), durante operazioni di ricerca, hanno ritrovato il corpo di uno dei prigionieri israeliani", ha scritto la milizia palestinese sul suo canale Telegram.

