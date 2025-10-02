'Hamas, rilascio ostaggi collegato a ritiro Idf'

Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
2 ott 2025
Lo affermano fonti informate ad al Arabiya

Hamas e le altre fazioni palestinesi a Gaza "vogliono chiare garanzie dell'impegno di Israele a un cessate il fuoco, e collegare il rilascio dei prigionieri al calendario del ritiro di Israele da Gaza". Lo scrive al Arabiya citando fonti informate palestinesi. "Le fazioni hanno espresso preoccupazione per alcune delle vaghe disposizioni del piano del presidente degli Stati Uniti, e hanno presentato modifiche", si aggiunge. Hamas "sta ancora consultando altre fazioni e mediatori".

© Riproduzione riservata

