Lunedì 18 Agosto 2025

La Ue allargata si gioca il futuro

Gabriele Canè
La Ue allargata si gioca il futuro
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Camera ardente Pippo BaudoBaudo e la politicaUcraina-RussiaPaolini CincinnatiFurti casa
Acquista il giornale
Ultima oraHamas riceve nuova proposta per cessate il fuoco
18 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Hamas riceve nuova proposta per cessate il fuoco

Hamas riceve nuova proposta per cessate il fuoco

Tregua di 60 giorni e rilascio ostaggi in due tranche

Tregua di 60 giorni e rilascio ostaggi in due tranche

Tregua di 60 giorni e rilascio ostaggi in due tranche

I negoziatori di Hamas al Cairo hanno ricevuto una nuova proposta per un cessate il fuoco a Gaza, che prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio degli ostaggi in due tranche, ha dichiarato un funzionario palestinese.

"La proposta è un accordo quadro per avviare negoziati su un cessate il fuoco permanente", ha dichiarato il funzionario all'AFP in condizione di anonimato, aggiungendo che "Hamas terrà consultazioni interne tra i suoi leader" e con i leader di altre fazioni palestinesi per esaminare la proposta.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas