Hamas, resistenza armata nostro diritto senza uno Stato

'Blair inaccettabile, sappiamo gestirci da soli'

"La resistenza armata è un diritto del popolo palestinese finché esiste l'occupazione. Se il popolo palestinese sarà liberato e verrà creato uno Stato palestinese, allora non ci sarà più bisogno né di resistenza né di armi, e ciò farà parte dell'entità palestinese". Lo ha detto, in un'intervista al canale qatariota Al-Arabi il funzionario di Hamas Tahir al-Nunu.

"Tony Blair è una figura inaccettabile per il nostro popolo. Abbiamo accettato la formazione di un comitato che non rappresenti alcuna fazione palestinese per gestire gli affari di Gaza dopo la guerra, e non accetteremo l'imposizione di una tutela straniera sul nostro popolo", ha poi detto al-Nunu in un'intervista a Reuters online. "Il nostro popolo è perfettamente capace di gestire i propri affari da solo", ha sottolineato.

