Lunedì 13 Ottobre 2025

Netanyahu e i facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
Netanyahu e i facili alibi anti-israeliani
Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi in via di rilascio
13 ott 2025
13 ott 2025
Hamas pubblica la lista dei 20 ostaggi vivi in via di rilascio

L'ala militare di Hamas ha pubblicato l'elenco dei 20 ostaggi che saranno rilasciati vivi oggi. L'elenco non è diverso da quello noto in Israele: Bar Kuperstein, Eviatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Kalfon, Avitan Or, Elkana Buchbot, Maxim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tsengauker, David Cuneo, Eitan Horn, Matan Engerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslavsky e Ariel Cune.

I veicoli della Croce Rossa sono arrivati al punto d'incontro a Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, in vista della consegna degli ostaggi da parte di Hamas. Le famiglie sono state informate che il rilascio avverrà in due fasi, una prima alle 8 (le 7 ora italiana) e una seconda tra le 9 e le 10.

© Riproduzione riservata

OstaggiHamas