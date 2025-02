Hamas pronto per nuovi colloqui con Israele sulla fase due del cessate il fuoco

Hamas si dice "pronto" per il secondo round di colloqui con Israele per la realizzazione della fase due dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo riferisce un funzionario di Hamas. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz, citando un membro della delegazione che accompagna Netanyahu a Washington, ritiene che il premier intende assicurarsi il pieno supporto degli Stati Uniti per perseguire lo "sradicamento" di Hamas quale condizione per adempiere ai suoi obblighi nella seconda fase dell'accordo sulla tregua, ritirandosi completamente dalla Striscia di Gaza e dal corridoio di Filadelfia.

Sono sempre i giornali israeliani a riferire, citando un alto funzionario di Hamas, Moussa Abu Marzouk, della liberazione di due ostaggi in via prioritaria nella seconda fase dell'accordo: il russo israeliano Maxim Herkin, rapito a Gaza durante il festival Nova il 7 ottobre 2023, e Sasha Trufanov, anche lui con doppio passaporto.