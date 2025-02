Hamas posticipa rilascio ostaggi israeliani: attesa per rispetto accordi

Hamas ha annunciato che ritarderà il prossimo rilascio degli ostaggi israeliani "fino a nuovo avviso".

"Il rilascio dei prigionieri, programmato per sabato 15 febbraio 2025, sarà posticipato fino a nuovo avviso, in attesa del rispetto da parte dell'occupazione e dell'adempimento retroattivo degli obblighi delle ultime settimane. Riaffermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell'accordo fintantoché l'occupazione vi aderirà", ha affermato in una dichiarazione Abu Ubaida, portavoce delle Brigate Ezzedine al-Qassam, ala armata di Hamas. (ANSA-AFP).