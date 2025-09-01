Lunedì 1 Settembre 2025

Gabriele Canè
Hamas, piano Usa? 'Gaza non è in vendita'

"Gaza non è in vendita": così Bassem Naim, membro dell'ufficio politico di Hamas, reagisce al piano postbellico statunitense, pubblicato dal Wp, che prevede lo sfollamento della popolazione e la sottomissione del territorio palestinese al controllo americano con la trasformazione della Striscia in resort di lusso e polo dell'hi-tech. Naim afferma che la Striscia è "parte integrante della grande patria palestinese" ribadendo il "rifiuto di Hamas e del nostro popolo" al piano.

