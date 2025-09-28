Domenica 28 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Italia volleyMotoGp GiapponeUcraina newsFlotilla oggiDon PatricielloQuando cambia l'ora
Acquista il giornale
Ultima oraHamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani

Hamas, persi contatti con due ostaggi dopo raid israeliani

'A Gaza City, Idf cessi le ostilità per permettere i soccorsi'

'A Gaza City, Idf cessi le ostilità per permettere i soccorsi'

'A Gaza City, Idf cessi le ostilità per permettere i soccorsi'

L'ala militare di Hamas ha affermato di aver perso i contatti con due ostaggi a Gaza City, Matan Angrest e Omri Miran, a causa delle operazioni militari israeliane nei quartieri di Sabra e Tal al-Hawa a Gaza City. "La vita dei due prigionieri è in serio pericolo", ha dichiarato la fazione palestinese su Telegram, chiedendo a Israele di ritirarsi immediatamente a sud dell'autostrada 8 e di interrompere gli attacchi aerei per 24 ore a partire dalle 18 di oggi, in modo da poter soccorrere i due rapiti. Lo riporta al Jazeera.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

OstaggiHamas