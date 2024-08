Un dirigente di Hamas ha definito le parole del presidente Usa Joe Biden, secondo cui una tregua a Gaza non è mai stata cos' vicina, "un'illusione". "Dire che siamo vicini a un accordo è un'illusione", ha detto il membro dell'ufficio politico di Hamas Sami Abu Zuhri in una dichiarazione inviata all'Afp. "Non vediamo un accordo o veri negoziati, piuttosto l'imposizione dei diktat americani".