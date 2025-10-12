Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Hamas, ostaggi saranno rilasciati in tre punti di Gaza

Prosegue la trattativa sulla lista dei prigionieri palestinesi

Una fonte di Hamas ha riferito ad Al Jazeera che il gruppo palestinese ha trasferito gli ostaggi in tre località di Gaza in preparazione della loro consegna alla Croce Rossa. La fonte, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha affermato che una delegazione di Hamas incontrerà stanotte il Circ per concordare un meccanismo per la consegna dei rapiti.

Hamas inoltre è in stretto contatto con i paesi mediatori per definire l'elenco dei prigionieri palestinesi previsti per lo scambio. I mediatori stanno ancora lavorando per raggiungere un elenco definitivo dei prigionieri, nonostante il rifiuto di diversi nomi da parte di Israele, ha affermato la fonte.

