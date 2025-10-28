Hamas, oggi consegneremo il corpo di un altro ostaggio

Hamas ha annunciato che oggi (alle 19 italiane) consegnerà il corpo di un altro ostaggio israeliano. Le Brigate Ezzedine al-Qassam "consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano recentemente trovato in uno dei tunnel della Striscia di Gaza alle 20 ora di Gaza", ha dichiarato il gruppo sul suo canale Telegram. Sarebbe il sedicesimo corpo restituito rispetto ai 28 richiesti da Israele nell'ambito nell'accordo di cessate il fuoco, perché i resti consegnati ieri appartengono al corpo di una persona che era stata riportata nel Paese per la sepoltura alla fine del 2023.