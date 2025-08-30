Giovedì 28 Agosto 2025

Perché serve il piano casa

Hamas, offensiva israeliana un disastro per la sua leadership

'Ostaggi saranno con noi nei luoghi di scontro'

"I piani di Israele di occupare Gaza saranno un disastro per la sua leadership politica e militare": lo ha detto Abu Obeida, portavoce dell'ala militare di Hamas citato da Al Jazeera. "Questo aumenterà le possibilità di catturare nuovi soldati. I nostri combattenti sono in stato di allerta, preparati e con il morale alto", ha affermato.

Riguardo alla sorte degli ostaggi israeliani a Gaza, Abu Obeida ha affermato che li proteggeranno "per quanto possibile".

"Saranno con i nostri combattenti nei luoghi di scontro, nelle stesse condizioni di pericolo e di vita. Annunceremo ogni prigioniero ucciso negli atti di aggressione, fornendo il suo nome, la sua foto e la prova della sua morte".

