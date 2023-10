Hamas non accetta tregua, prosegue lancio razzi

Al momento non c'è alcuna richiesta da parte dell'Unione Europea di un cessate il fuoco, poiché Hamas continua a lanciare razzi su Israele in modo indiscriminato, non contro strutture militari ma colpendo i civili: Hamas ha iniziato una guerra terroristica e la sta ancora portando avanti, quindi sosteniamo Israele nel suo diritto di difendersi, ma nel rispetto del diritto internazionale umanitario. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione Europea. La posizione condivisa dagli Stati membri è che è necessario arrivare a pause umanitarie per consentire una rapida e sostenuta consegna di aiuti alla popolazione civile a Gaza.