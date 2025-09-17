Mercoledì 17 Settembre 2025

Pier Francesco De Robertis
Ultima oraHamas, non abbiamo paura delle porte dell'inferno di Trump
17 set 2025
Hamas, non abbiamo paura delle porte dell'inferno di Trump

'Ordini a Netanyahu di concludere un accordo'

"Non abbiamo paura di Trump quando dice che ci aprirà le porte dell'inferno. Non riceviamo istruzioni da lui su come trattare gli ostaggi nemici. Li trattiamo secondo i nostri valori e la nostra religione". Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas, Razi Hamed apparendo su Al Jazeera dopo essere stato preso di mira dall'Idf in Qatar. "Chiunque voglia liberare gli ostaggi deve ordinare a Netanyahu di concludere un accordo di scambio di prigionieri e fermare la guerra", ha affermato.

