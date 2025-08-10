Domenica 10 Agosto 2025

Il dovere della speranza

Raffaele Marmo
Il dovere della speranza
Ultima oraHamas, 'Netanyahu continua a mentire, dice solo bugie'
10 ago 2025
Hamas, 'Netanyahu continua a mentire, dice solo bugie'

'Continua a ingannare e cerca di fuorviare l'opinione pubblica'

Hamas ha criticato duramente il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, affermando che nel corso dell'odierna conferenza stampa ha detto una "serie di bugie" quando ha illustrato la sua visione per la vittoria a Gaza. "Netanyahu continua a mentire, ingannare e cercare di fuorviare l'opinione pubblica. Tutto ciò che Netanyahu ha detto in conferenza stampa è una serie di bugie, e non riesce ad affrontare la verità e distorce" la realtà, ha detto Taher al-Nunu, consigliere per i media del capo dell'ufficio politico di Hamas.

