Hamas nega violazioni, 'non sappiamo degli scontri a Rafah'

Hamas nega violazioni del cessate il fuoco da parte sua e riferisce di non essere al corrente di scontri a Rafah, dove l'Idf ha compiuto raid aerei. "Riaffermiamo il nostro pieno impegno a implementare tutto ciò che è stato concordato, primo fra tutti il cessate il fuoco in tutte le aree della Striscia di Gaza", hanno dichiarato le Brigate Ezzedine Al-Qassam in una nota. "Non siamo a conoscenza di incidenti o scontri in corso nell'area di Rafah, poiché si tratta di zone rosse sotto il controllo dell'occupazione, e i contatti con i nostri gruppi rimasti lì sono stati interrotti dalla ripresa della guerra nel marzo di quest'anno".