Hamas nasconde miliziani in ambulanze, rivelazione USA

Una fonte statunitense ha dichiarato che "Hamas aveva cercato di far uscire i propri combattenti da Gaza attraverso Rafah, rallentando così gli sforzi per evacuare gli stranieri". Secondo quanto riportato dai media israeliani, alla quale la fonte ha riferito che "Hamas aveva fornito all'Egitto e agli Stati Uniti una lista di persone gravemente ferite che volevano far evacuare insieme a centinaia di stranieri in attesa di uscire". Stati Uniti ed Egitto hanno scoperto che "un terzo dei nomi erano combattenti, nessuno dei quali figurava tra i 76 palestinesi feriti e alla fine evacuati".