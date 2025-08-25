Hamas, 'l'attacco all'ospedale Nasser un crimine di guerra'

Hamas ha accusato Israele di aver commesso un "crimine di guerra aggravato" bombardando l'ospedale Nasser nella città di Khan Yunis, nella parte meridionale di Gaza, uccidendo almeno 20 persone tra cui 5 giornalisti. Lo riporta Reuters sul sito web.

In una dichiarazione, Hamas ha affermato che l'attacco fa parte della "guerra genocida" di Israele a Gaza e ha condannato gli attacchi contro gruppi protetti dal diritto internazionale. Hamas ha esortato la comunità internazionale e i leader arabi e islamici a fare pressione sugli Stati Uniti e sugli altri alleati israeliani affinché fermino l'offensiva e impediscano quello che ha definito uno "sterminio sistematico" nell'enclave.

Israele ha negato le accuse di violazione del diritto internazionale e incolpa Hamas per le sofferenze a Gaza dopo gli attacchi dei miliziani del 7 ottobre 2023 contro Israele.