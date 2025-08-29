Venerdì 29 Agosto 2025

29 ago 2025
Hamas, 'Israele pagherà col sangue attacco a Gaza City'

'Ostaggi corrono gli stessi rischi dei combattenti'

'Ostaggi corrono gli stessi rischi dei combattenti'

'Ostaggi corrono gli stessi rischi dei combattenti'

Il piano di occupazione di Israele della Striscia di Gaza "avrà un effetto devastante sulla leadership militare e politica", e "l'esercito nemico pagherà il prezzo con il bagno di sangue dei suoi soldati": è la minaccia lanciata da Abu Obeida, portavoce del braccio armato di Hamas, le brigate Qassam. Gli ostaggi "corrono gli stessi rischi dei combattenti palestinesi", aggiunge in un messaggio citato da al Jazeera. "Se moriranno la responsabilità sarà del governo israeliano".

