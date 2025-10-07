Martedì 7 Ottobre 2025

Il Pd allontana i centristi

Raffaele Marmo
Il Pd allontana i centristi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ilaria Salis immunitàNobel per la FisicaPensioni manovra 2026Ucraina Russia
Acquista il giornale
Ultima oraHamas, 'Israele continua i massacri, arabi in silenzio'
7 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Hamas, 'Israele continua i massacri, arabi in silenzio'

Hamas, 'Israele continua i massacri, arabi in silenzio'

'Due anni dopo il nostro popolo rimane radicato nella sua terra'

'Due anni dopo il nostro popolo rimane radicato nella sua terra'

'Due anni dopo il nostro popolo rimane radicato nella sua terra'

Hamas condanna un "fallimento arabo senza precedenti" per la situazione a Gaza, in un comunicato nel secondo anniversario dell'attacco del 7 ottobre di due anni fa. "Israele continua la sua brutale guerra contro il popolo palestinese commettendo massacri contro civili indifesi, tra il vergognoso silenzio e la complicità internazionale e un fallimento arabo senza precedenti", recita il testo citato da al Jazeera. "A due anni di distanza, il nostro popolo rimane radicato nella sua terra, aggrappato ai propri legittimi diritti di fronte ai piani di liquidazione e di sfollamento forzato", conclude Hamas.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaHamas